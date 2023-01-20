Президент Перу Дина Болуарте выступила 20 января с телеобращением к нации. Она вступила в должность в начале декабря, после того, как был смещен ее предшественник Педро Кастильо. Его сторонники теперь устраивают уличные протесты, переходящие в бои. С начала беспорядков в них погибли уже более 50 человек, и не факт, что непопулярная Болуарте сможет усмирить недовольных. Пока они называют ее убийцей. Новоявленный президент сообщила о готовности к диалогу с манифестантами и опровергла распространяемые в соцсетях сообщения о том, что она якобы намерена подать в отставку.
Я не собираюсь отказываться от диалога. Тем, кто выступает с требованиями, я не устану говорить: давайте работать ради страны, — заявила Болуарте в телеобращении.
Также президент пообещала провести расследования всех случаев применения насилия в ходе акций протеста.
Свое заявление Болуарте сделала в окружении главы правительства Альберто Отаролы, министров внутренних дел и обороны Висенте Ромеро и Хорхе Чавеса, демонстрируя тем самым единство исполнительной власти и поддержку силовиков.
Таким образом Болуарте отреагировала на так называемую мобилизацию в Лиме — новый виток массовых акций протеста против перуанских властей теперь уже в столице страны.
Глава научного совета Центра иберо-американских исследований СПбГУ Лазарь Хейфец напомнил NEWS.ru, что конфликт между Кастильо, который был избран от левой партии «Свободное Перу» (Peru Libre), и парламентом, закончившийся отстранением президента от власти, был предопределен самой конфигурацией политических сил в стране.
Дело в том, что большинство в перуанском парламенте принадлежит правым партиям. В частности, больше всего мандатов (24), имеет правопопулистская партия «Народная сила» Кейко Фухимори, дочери свергнутого в 2000 году президента Альберто Фухимори.
Президент избран большинством, но в конгрессе было другое большинство, другой расклад. То есть это противостояние было изначально запрограммировано. Кастильо просто не давали работать, его идеи, его предложения тормозились в парламенте. Вплоть до совершенно унизительных вещей, когда конгресс не давал ему права выезжать с заграничными визитами. Самый одиозный был случай на саммите Тихоокеанского альянса в Мексике, когда Мексика должна была передать председательство Перу, а парламент не выпустил Кастильо в Мехико. Это было перед самым отстранением Кастильо от власти, — пояснил NEWS.ru Хейфец.
Последние несколько дней в Лиму стягивались левые активисты, в основном студенты провинциальных университетов. Они собирались в кампусе столичного университета Сан-Маркос несмотря на запрет администрации вуза, которая запросила помощи у полиции для выселения вторгшихся политических активистов.
Утром 19 января сотни студентов, сторонников низложенного президента Кастильо и левых партий, профсоюзных активистов попытались провести массовое шествие через центр Лимы к парку имени Кеннеди в фешенебельном столичном районе Мирафлорес. Эту акцию они назвали «Взятие Лимы», или «Марш четырех суйо», напоминая тем самым о первом «Марше четырех суйо» (суйо — четыре исторических региона Империи инков), который состоялся в 2000 году и привел к отставке тогдашнего президента Перу Фухимори.
Однако теперь протестующие требуют не только отставки назначенной конгрессом главы государства Дины Болуарте, но и роспуска самого парламента, в котором большинство принадлежит правым партиям, и досрочных выборов.
Власти, чтобы не допустить эскалации насилия на улицах столицы, отрядили на поддержание порядка почти 12 тысяч полицейских.
Развертывание происходит во всех частях Лимы, на севере, на юге, востоке и даже в Кальяо, — заявил глава столичной полиции Виктор Санабриа.
По его словам, полиция намерена гарантировать, что все пройдет «в абсолютно нормальном режиме».
И силовики не ошиблись. После начала акции часть участников шествия свернула в сторону правительственного квартала и попыталась добраться до здания конгресса. Они несли транспаранты с портретами Дины Болуарте и надписями «Убийца».
Протестующие возлагают на нее ответственность за насилие против участников демонстраций в провинции. В частности, за «резню в Аякучо» 15 декабря, когда при попытке захвата местного аэропорта манифестантами полицейские открыли огонь на поражение. Тогда погибли 10 человек. Еще минимум 18 человек были убиты 9 января во время «резни в Хульяке». Всего с начала протестов, по данным СМИ, погибли уже 55 человек.
Из-за всех этих жертв протестующие левые считают Болуарте предательницей. Ведь хотя она получила полномочия при Кастильо, теперь удерживает власть с помощью насилия, опираясь на правый парламент.
Насколько положение Болуарте устойчиво, трудно сказать. За ней не имеется какой-то политической силы. Она фигура техническая. Она же была не избранным вице-президентом. В Перу они назначаются, — пояснил NEWS.ru Лазарь Хейфец.
Но в Лиме, похоже, жертв удалось избежать. Колонну, которая двигалась к парламенту, заблокировали полицейские. Также они попытались остановить протестующих, которые шли в Мирафлорес. Там начались столкновения с сотрудниками правопорядка, которые при разгоне манифестантов применили слезоточивый газ.
Однако акции протеста проходили не только в столице. В других местах без жертв, увы, не обошлось. Сообщают по крайней мере об одном погибшем и 40 раненых.
Испанский политолог Педро Бенитес считает, что главным бенефициаром сложившейся ситуации можно считать марксистскую партию «Свободное Перу» и ее лидера Владимира Серрона. Потому что тупиковость сложившейся ситуации осознается все большим числом участников политической жизни страны. И единственным законным выходом из нее представляются досрочные выборы президента.
Если Болуарте сама не готова уйти в отставку, ее, как и ее предшественника, может отстранить конгресс. Но для этого необходимо 87 голосов из 130. У правой оппозиции есть только 79. И тут решающую роль получает партия Серрона, главная сила левых в перуанском парламенте. Однако они уже заявили, что не будут голосовать за низложение Болуарте.
Почему? Потому что сейчас их игра на развал политической системы направлена на созыв Учредительного собрания. Это генеральный план Серрона и его группы. Для них это уникальный (революционный) момент для изгнания правительства, которое они называют «узурпатором и диктатором». То есть левые идут на захват власти, — полагает Бенитес.
Протесты в Перу проходят с декабря, акции устраивают избиратели и сторонники бывшего президента Педро Кастильо, преимущественно жители сельской местности. Кастильо был смещен с должности после того, как попытался распустить парламент. Он сейчас находится под арестом. 7 декабря в должность президента вступила вице-президент Дина Болуарте, отставки которой сейчас добиваются протестующие.