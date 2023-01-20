Они считают президента убийцей: в Перу запахло социалистической революцией Вооруженные дубинами марксисты рвутся к власти в Лиме

Фото: Renato Pajuelo/EPA/TASS

Пожар в историческом здании на площади Сан-Мартин в Лиме во время антиправительственных протестов

Президент Перу Дина Болуарте выступила 20 января с телеобращением к нации. Она вступила в должность в начале декабря, после того, как был смещен ее предшественник Педро Кастильо. Его сторонники теперь устраивают уличные протесты, переходящие в бои. С начала беспорядков в них погибли уже более 50 человек, и не факт, что непопулярная Болуарте сможет усмирить недовольных. Пока они называют ее убийцей. Новоявленный президент сообщила о готовности к диалогу с манифестантами и опровергла распространяемые в соцсетях сообщения о том, что она якобы намерена подать в отставку.

Я не собираюсь отказываться от диалога. Тем, кто выступает с требованиями, я не устану говорить: давайте работать ради страны, — заявила Болуарте в телеобращении.

Также президент пообещала провести расследования всех случаев применения насилия в ходе акций протеста.

Свое заявление Болуарте сделала в окружении главы правительства Альберто Отаролы, министров внутренних дел и обороны Висенте Ромеро и Хорхе Чавеса, демонстрируя тем самым единство исполнительной власти и поддержку силовиков.

Фото: Martin Mejia/AP/TASS В Перу объявили чрезвычайное положение из-за протестов

Таким образом Болуарте отреагировала на так называемую мобилизацию в Лиме — новый виток массовых акций протеста против перуанских властей теперь уже в столице страны.

Глава научного совета Центра иберо-американских исследований СПбГУ Лазарь Хейфец напомнил NEWS.ru, что конфликт между Кастильо, который был избран от левой партии «Свободное Перу» (Peru Libre), и парламентом, закончившийся отстранением президента от власти, был предопределен самой конфигурацией политических сил в стране.

Дело в том, что большинство в перуанском парламенте принадлежит правым партиям. В частности, больше всего мандатов (24), имеет правопопулистская партия «Народная сила» Кейко Фухимори, дочери свергнутого в 2000 году президента Альберто Фухимори.

Президент избран большинством, но в конгрессе было другое большинство, другой расклад. То есть это противостояние было изначально запрограммировано. Кастильо просто не давали работать, его идеи, его предложения тормозились в парламенте. Вплоть до совершенно унизительных вещей, когда конгресс не давал ему права выезжать с заграничными визитами. Самый одиозный был случай на саммите Тихоокеанского альянса в Мексике, когда Мексика должна была передать председательство Перу, а парламент не выпустил Кастильо в Мехико. Это было перед самым отстранением Кастильо от власти, — пояснил NEWS.ru Хейфец.

Фото: Lucas Aguayo Araos/dpa/Global Look Press Президент Перу Дина Болуарте

Последние несколько дней в Лиму стягивались левые активисты, в основном студенты провинциальных университетов. Они собирались в кампусе столичного университета Сан-Маркос несмотря на запрет администрации вуза, которая запросила помощи у полиции для выселения вторгшихся политических активистов.

Утром 19 января сотни студентов, сторонников низложенного президента Кастильо и левых партий, профсоюзных активистов попытались провести массовое шествие через центр Лимы к парку имени Кеннеди в фешенебельном столичном районе Мирафлорес. Эту акцию они назвали «Взятие Лимы», или «Марш четырех суйо», напоминая тем самым о первом «Марше четырех суйо» (суйо — четыре исторических региона Империи инков), который состоялся в 2000 году и привел к отставке тогдашнего президента Перу Фухимори.

Однако теперь протестующие требуют не только отставки назначенной конгрессом главы государства Дины Болуарте, но и роспуска самого парламента, в котором большинство принадлежит правым партиям, и досрочных выборов.

Власти, чтобы не допустить эскалации насилия на улицах столицы, отрядили на поддержание порядка почти 12 тысяч полицейских.

Развертывание происходит во всех частях Лимы, на севере, на юге, востоке и даже в Кальяо, — заявил глава столичной полиции Виктор Санабриа.

Фото: Martin Mejia/AP/TASS Более 50 погибших и почти 800 раненых: растет число жертв уличных беспорядков в Перу

По его словам, полиция намерена гарантировать, что все пройдет «в абсолютно нормальном режиме».

И силовики не ошиблись. После начала акции часть участников шествия свернула в сторону правительственного квартала и попыталась добраться до здания конгресса. Они несли транспаранты с портретами Дины Болуарте и надписями «Убийца».

Протестующие возлагают на нее ответственность за насилие против участников демонстраций в провинции. В частности, за «резню в Аякучо» 15 декабря, когда при попытке захвата местного аэропорта манифестантами полицейские открыли огонь на поражение. Тогда погибли 10 человек. Еще минимум 18 человек были убиты 9 января во время «резни в Хульяке». Всего с начала протестов, по данным СМИ, погибли уже 55 человек.

Из-за всех этих жертв протестующие левые считают Болуарте предательницей. Ведь хотя она получила полномочия при Кастильо, теперь удерживает власть с помощью насилия, опираясь на правый парламент.

Насколько положение Болуарте устойчиво, трудно сказать. За ней не имеется какой-то политической силы. Она фигура техническая. Она же была не избранным вице-президентом. В Перу они назначаются, — пояснил NEWS.ru Лазарь Хейфец.

Но в Лиме, похоже, жертв удалось избежать. Колонну, которая двигалась к парламенту, заблокировали полицейские. Также они попытались остановить протестующих, которые шли в Мирафлорес. Там начались столкновения с сотрудниками правопорядка, которые при разгоне манифестантов применили слезоточивый газ.

Однако акции протеста проходили не только в столице. В других местах без жертв, увы, не обошлось. Сообщают по крайней мере об одном погибшем и 40 раненых.

Фото: Lucas Aguayo Araos/dpa/Global Look Press Полицейский применяет слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Испанский политолог Педро Бенитес считает, что главным бенефициаром сложившейся ситуации можно считать марксистскую партию «Свободное Перу» и ее лидера Владимира Серрона. Потому что тупиковость сложившейся ситуации осознается все большим числом участников политической жизни страны. И единственным законным выходом из нее представляются досрочные выборы президента.

Если Болуарте сама не готова уйти в отставку, ее, как и ее предшественника, может отстранить конгресс. Но для этого необходимо 87 голосов из 130. У правой оппозиции есть только 79. И тут решающую роль получает партия Серрона, главная сила левых в перуанском парламенте. Однако они уже заявили, что не будут голосовать за низложение Болуарте.

Почему? Потому что сейчас их игра на развал политической системы направлена ​​на созыв Учредительного собрания. Это генеральный план Серрона и его группы. Для них это уникальный (революционный) момент для изгнания правительства, которое они называют «узурпатором и диктатором». То есть левые идут на захват власти, — полагает Бенитес.

Протесты в Перу проходят с декабря, акции устраивают избиратели и сторонники бывшего президента Педро Кастильо, преимущественно жители сельской местности. Кастильо был смещен с должности после того, как попытался распустить парламент. Он сейчас находится под арестом. 7 декабря в должность президента вступила вице-президент Дина Болуарте, отставки которой сейчас добиваются протестующие.