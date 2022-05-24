Оказавшуюся в распоряжении ВСУ технику назвали халтурой Военный эксперт Литовкин назвал западное оружие на Украине халтурой и указал на недочёты

Гаубица M777 / Фото Lance Cpl. Ujian Gosun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальная военная операция России на Украине вскрыла большое количество недочетов и откровенной халтуры среди западных образцов вооружений, заявил военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с NEWS.ru. Он также отметил, что распиаренный американские комплекс Javelin вообще в основном выступает в роли боевых трофеев.

Если мы говорим про западное оружие, например, британский комплекс NLAW, был случай, когда боец стрелял в башню танка прямой наводкой и эффект был нулевой. Комплексы Javelin вообще в основном выступают в роли боевых трофеев. Что касается хваленых гаубиц M-777, то самая главная деталь этого комплекса, это система наведения, которую американцы перед отправкой на Украину, предусмотрительно сняли и поставили ВСУ фактически голые стволы, — заявил Литовкин.

Эксперт также отметил, что Украине уже «прилетело» от турок, за огромное количество сбитых производимой этой страной БПЛА и Киеву настоятельно рекомендовали не использовать их в непосредственной близости к линии соприкосновения.

Если там появится немецкий Gepard (артиллерийская установка), то для него элементарно нет достаточного количества боеприпасов, для существенного их применения в бою. По поводу Bayraktar, турки то уже сказали украинцам, что они их неправильно используют, потому что, реклама получилась так себе, очень много их уже насбивали, — отметил Литовкин.

Ранее военный эксперт Суконкин рассказал, какая боевая машина стала триумфатором спецоперации России на Украине. Специальная военная операция России на Украине стала триумфом для вертолёта ВС РФ — Ка-52. По словам эксперта, главная особенность машины — бортовой комплекс обороны (предположительно, Л-370 «Витебск»), защищающий экипаж от ракет ПЗРК. Среди прочих лучших образцов техники ВС РФ, используемых в ходе СВО, Суконкин назвал истребитель-бомбардировщик Су-34, штурмовик Су-25, а также основные боевые танки — различные модификации Т-72, Т-80 и Т-90.