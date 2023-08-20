Огромная пробка из 200 судов в Панамском канале попала на видео В Панамском канале из-за сильной засухи застряли более 200 судов

Фото: Diego Lezama/imagebroker.com/Global Look Press

Движение судов через Панамский канал было парализовано из-за сильнейшей за 100 лет засухи. На видео, которое опубликовал Telegram-канал Readovka, можно увидеть застрявшие грузовые суда. Многие из них уже сели на мель. Как утверждается, на текущий момент в своеобразной пробке заблокированы более 200 кораблей.

Распространившаяся в Сети запись, снятая с вертолета, запечатлела более 50 судов, ожидающих, когда ситуация нормализуется. Сейчас власти Панамы постановили пропускать не более 32 судов в сутки. Ограничение будет действовать по меньшей мере до 2 сентября.

Панамский канал критически зависит от пресной воды. Сильная и продолжительная засуха привела к тому, что канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем, начал пересыхать.

Ранее сообщалось, что следующий из России в Китай нефтяной танкер сломался в Суэцком канале. На помощь судну направили три аварийно-спасательных буксира. Судоходство удалось восстановить только после того, как танкер отбуксировали.

До этого навигацию в Суэцком канале приостанавливали из-за севшего на мель судна под флагом Сингапура, а еще раньше — из-за сухогруза Glory с украинской кукурузой.