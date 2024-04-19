«Одно государство»: в ООН раскрыли, кто помешал защитить Газу от Израиля Небензя: мир не смог уберечь Палестину от израильской агрессии из-за Штатов

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Из-за позиции США международное сообщество не смогло защитить палестинцев от израильской бойни, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, Штаты заблокировали все усилия в этом направлении.

Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни, — констатировал Небензя.

Ранее Небензя призвал СБ международной организации рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля. Такие меры, считает он, необходимо принять за неисполнение резолюции СБ ООН, требовавшей введения прекращения огня в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан.

Кроме того, постпред подчеркнул, что находит неприемлемым замалчивание первопричин эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Многим сейчас не хватает смелости вспомнить, что причиной вспышки эскалации стали беспрецедентные по масштабам жертв операции в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, напомнил Небензя. США, Франция и Великобритания после нападения Израиля на дипмиссию Ирана в Сирии, по сути, отказались подтвердить базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, а результатом стала атака Тегерана на Тель-Авив, констатировал он.

Россия с учетом ее огромного дипломатического опыта урегулирования на Ближнем Востоке сможет помочь Израилю и Ирану найти взвешенное решение ситуации, предположил до этого проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. СССР был очень серьезным игроком на Ближнем Востоке и при его содействии и сотрудничестве с другими странами решалось много проблемных вопросов, пояснил он.