«Один пуск – и Англии нет». Киселёв призвал Бориса Джонсона не заигрываться Телеведущий Киселёв призвал Бориса Джонсона не заигрываться с ядерным оружием

Дмитрий Киселёв / Фото Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв припугнул Великобританию последствиями возможного ядерного удара. В программе «Вести недели» на канале «Россия 1» журналист продемонстрировал возможности всего одной ракеты «Сармат», которая уничтожит целый остров, на котором располагается страна.

Это всего лишь один пуск, Борис [Джонсон, премьер Великобритании], — и Англии нет. Зачем заигрываться, — отметил Киселёв.

Погрузить британцев в «морскую пучину» может и российский подводный комплекс «Посейдон», подчеркнул телеведущий. Взрыв термоядерной торпеды у берега Великобритании поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров.

Такой водяной шквал является ещё и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами, он превратит то, что от них может быть останется, в радиоактивную пустыню, — отметил Киселёв.

Причём оценил возможности того же «Сармата» даже не сам телеведущий, а его британский коллега — журналист Daily Mail Уилл Стюарт. Он писал, что ракета способна обойти сверхзвуковую защиту США и стереть с лица Земли территорию размером с Техас.

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