Облачные сервисы Microsoft могут продолжить работу в России Microsoft может не закрыть доступ к облачным продуктам в РФ в ночь на 21 марта

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Microsoft, возможно, не отключит доступ к своим облачным продуктам в России в ночь на 21 марта, сообщили в российской компании Softline по итогам бизнес-звонка с представителями корпорации. По их словам, которые приводит ТАСС, это связано с нерешенными вопросами о методах блокировки.

На данный момент точной информации нет, но есть осторожное предположение, что отключение в ночь на 21 марта 2024 года не произойдет, — сообщили в Softline.

Вместе с тем остается открытым вопрос по продуктам, которые могут быть заблокированы. В российской IT-компании ранее получили список из 50 сервисов Microsoft, к которым могут закрыть доступ в России. Американская корпорация еще пересматривает этот перечень, отметили в Softline.

В числе продуктов, которые могут подпасть под блокировку, в основном корпоративные сервисы, в том числе программы для ведения учета Dynamics 365, Dynamics AX и Dynamics NAV. Кроме того, в перечень вошло ПО для разработчиков, включая конструктор приложений Power Apps и создатель диалоговых инструментов Power Virtual Agent.

Microsoft также планировала ограничить доступ к Excel, Microsoft 365 и Microsoft Teams, хранилищу OneDrive и облачной платформе Azure. В Softline советовали всем российским компаниям выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов корпорации.