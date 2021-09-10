«Нужны инвестиции»: АТОР оценила строительство двух новых городов в Египте

В Египте быстро развивается новая туристическая инфраструктура, но основной вопрос сейчас — транспортная доступность. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Ассоциации туроператов России (АТОР) Дмитрий Горин, комментируя заявление главы Минтуризма Египта Халеда аль-Анани о появлении в стране в течение нескольких месяцев двух новых туристических городов.

По его словам, рейсы из России в Египет совсем недавно были возобновлены на популярные курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх и ограничены квотами. Количество рейсов пока сдерживает туристические поездки в Египет.

В случае открытия новых направлений важно, чтобы были преференции для путешественников, специальные льготные трансферные билеты между городами, и об этом министр туризма Египта тоже сообщил. Например, внутренний перелёт в Луксор будет стоить $100 фиксировано и это позволит туристам, которые предпочитают не только пляжный отдых, а экскурсионную программу, делать в момент отдыха перелёты внутри страны, — сказал Горин.

По его словам, открытие новых курортов — это открытие новых гостиниц, новых яхтенных марин и возможность географически дать новые точки на карте Египте.

— Открытие новых городов для туристов означает, что популярные курорты Хургада и Шарм-эль Шейх немного перегружены?

— Помимо Хургады и Шарм-эль Шейха в Египте много других популярных направлений, но здесь надо всегда помнить о транспортной логистике. Если будут субсидии за чартерные рейсы и бонусные программы по новым направлениям, тогда можно будет переключить внимание туристов на другие альтернативные пути.

На данный момент рейсы выполняются только в Хургаду и Шарм-эль Шейх. Можно делать наземные трансферы, ведь в Египте за последние годы построены новые железнодорожные и автомобильные трассы, появляется в том числе и скоростное железнодорожное сообщение.

Всё это в перспективе будет способствовать развитию иного курорта, так как курорты Хургады и Шарма уже известны и любимы российскими туристами, но для раскрутки новых направлений нужны серьёзные инвестиции, и самое главное — информация, — подчеркнул Горин.

— Как на данный момент обстоят дела со спросом на поездки в Египет?

— Сейчас спрос превышает предложение. Виной тому ограниченное количество рейсов. У нас до сих пор не летают в Египет чартеры, и это влияет на конечную стоимость поездок. Поэтому с началом сезона, а он сейчас как раз скоро будет стартовать, в той ситуации, когда другие страны закрыты, Египет обладает потенциалом всё-таки гарантированного комфортного климата и недолгих перелётов. Средняя продолжительность перелёта составляет 5 часов, и это тоже привлекает туристов.

Ранее глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани заявил, что два новых туристических города появятся в Египте в течение нескольких месяцев. Они будут расположены на побережьях Красного и Средиземного морей. Халед аль-Анани добавил, что Египет известен не только своими курортами, в стране много туристических точек, принимающих путешественников. Это — Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Министр отметил, что целью властей является предоставление туристам возможности посетить города, вызвав у них желание «приехать не один раз».