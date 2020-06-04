Новую программу МВФ в Раде сравнили с «капитуляцией»

https://static.news.ru/photo/dc22bd18-a6c0-11ea-a4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) поставил перед Украиной такие условия по новой программе кредитования, что их можно назвать «вопросом капитуляции». Такое бывает, когда территорию «завоевали в войне и оккупанты диктуют самые страшные условия».

Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

МВФ предлагает нам закрыть школы. У меня когнитивный диссонанс — где школы, а где МВФ. Почему МВФ, сидящий в Вашингтоне, озаботился тем, чтобы на Украине закрылись школы? — задался вопросом депутат в эфире телеканала «112».

Рабинович также удивился, почему власти Украины не видят, что разговаривают «с откровенными врагами». По его мнению, таковыми являются те, кто предлагает ещё поднять пенсионный возраст и уничтожить медицину. Проблему властей страны депутат видит в том, что в тяжелейшее время управляют экономикой люди, которые не умеют управлять.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил: условия МВФ по новой кредитной программе являются неприемлемыми для Украины. Политик считает, что достичь компромисса с МВФ украинской стороне вряд ли удастся и даже «жёсткие переговоры» могут не привести к успеху.