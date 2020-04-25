Пандемия COVID-19 заставляет представителей власти принимать всё более жёсткие меры. Так, например, если ранее использование защитных лицевых повязок было опциональной мерой, то сейчас уже на законодательном уровне оно предписывается в ряде государств, охваченных вспышкой коронавируса. И подобные шаги приводят к серьёзным общественным противоречиям.

Изначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предписала носить маски в первую очередь тем, кто заражён. Однако такая мера видится вполне логичной и для всех людей — по ряду причин. Во-первых, не все инфицированные знают о своём заболевании: по статистике, более 15% случаев заражения COVID-19 протекают без ярко выраженных симптомов. Во-вторых, само по себе ношение маски даже здоровым человеком — ещё одно препятствие на пути распространения коронавируса.

Эти аргументы в некоторых странах используются уже на законодательном уровне. Как сообщает американский телеканал Fox News, 23 апреля суд округа Харрис, что в Техасе, приказал жителям штата в обязательном порядке пользоваться защитными масками до конца мая. Тем, кто нарушит данное требование, грозит серьёзный денежный штраф — до $1000. Подобная мера вполне объяснима: Техас является одним из штатов, в наибольшей степени страдающих от эпидемии коронавируса. Ситуация осложняется тем, что техасская экономика завязана на нефтедобычу, переход на удалённую работу в данном случае неэффективен, и местная администрация уже несколько недель пытается найти способы вернуть сотрудников предприятий на производства.

В судебном предписании, впрочем, содержатся и оговорки. Так, в частности, от обязательного ношения масок освобождены люди, занимающиеся спортом или выгуливающие животных на собственном земельном участке, а также дети в возрасте до 10 лет — как представители группы, в наименьшей степени подверженной заражению коронавирусом.

Распоряжение суда уже вызвало поток негативных откликов — например, со стороны профсоюза полицейских города Хьюстон. Они по-прежнему вынуждены нести службу и в условиях весеннего потепления не согласны носить маски. На стороне их противников — довод о том, что если врачи делают это постоянно, то и стражи порядка обязаны следовать данному требованию. Полицейские готовы носить маски по мере возможности, но настаивают на том, чтобы с них не взимались штрафы при нарушении данного предписания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

США — не единственная страна, где на законодательном уровне вводится обязательное ношение защитных повязок. С 27 апреля во всех федеральных землях Германии также станет применяться эта мера. Маски необходимо будет носить в случае поездок на общественном транспорте и при посещении магазинов. Первопроходцем в этом вопросе стала федеральная земля Саксония, где за отсутствие защитных повязок в общественных местах штрафы ввели ещё на прошлой неделе.

Схожие меры, но пока рекомендательного характера — без опасности получить штраф — озвучивают и правительства других государств, в том числе, и Швеции, единственной страны-члена Евросоюза, где всё ещё не введён карантин. Специалисты полагают, что ношение масок продлится даже после снятия ограничений, поскольку сам по себе вирус не исчезнет. Вопрос в том, хватит ли странам, охваченным коронавирусом, индивидуальных средств защиты. Уже сейчас многие государства закупают их у Китая, ставшего очагом инфекции, но успешно преодолевшего пик эпидемии. Однако, по данным издания Politico, часть иностранных самолётов, прибывших в КНР за гуманитарной помощью, улетают пустыми: на всех средств самозащиты не хватает.

Введение штрафов за отсутствие защитных масок, помимо очевидной пользы, таит в себе и серьёзную опасность. Всё больше граждан различных государств выступают за отмену карантина и мер самоизоляции: из-за потери работы и денег. Новые ограничения могут лишь усилить этот тренд и вынудить местные власти в конечном счёте смягчить требования к населению. А это, в свою очередь, увеличивает риск второй вспышки заболеваемости, которую и так предсказывают аналитики.