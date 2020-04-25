Пандемия COVID-19 заставляет представителей власти принимать всё более жёсткие меры. Так, например, если ранее использование защитных лицевых повязок было опциональной мерой, то сейчас уже на законодательном уровне оно предписывается в ряде государств, охваченных вспышкой коронавируса. И подобные шаги приводят к серьёзным общественным противоречиям.
Изначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предписала носить маски в первую очередь тем, кто заражён. Однако такая мера видится вполне логичной и для всех людей — по ряду причин. Во-первых, не все инфицированные знают о своём заболевании: по статистике, более 15% случаев заражения COVID-19 протекают без ярко выраженных симптомов. Во-вторых, само по себе ношение маски даже здоровым человеком — ещё одно препятствие на пути распространения коронавируса.
Эти аргументы в некоторых странах используются уже на законодательном уровне. Как
В судебном предписании, впрочем, содержатся и оговорки. Так, в частности, от обязательного ношения масок освобождены люди, занимающиеся спортом или выгуливающие животных на собственном земельном участке, а также дети в возрасте до 10 лет — как представители группы, в наименьшей степени подверженной заражению коронавирусом.
Распоряжение суда уже вызвало поток негативных откликов — например, со стороны профсоюза полицейских города Хьюстон. Они по-прежнему вынуждены нести службу и в условиях весеннего потепления не согласны носить маски. На стороне их противников — довод о том, что если врачи делают это постоянно, то и стражи порядка обязаны следовать данному требованию. Полицейские готовы носить маски по мере возможности, но настаивают на том, чтобы с них не взимались штрафы при нарушении данного предписания.
США — не единственная страна, где на законодательном уровне вводится обязательное ношение защитных повязок. С 27 апреля во всех федеральных землях Германии также станет применяться эта мера. Маски необходимо будет носить в случае поездок на общественном транспорте и при посещении магазинов. Первопроходцем в этом вопросе стала федеральная земля Саксония, где за отсутствие защитных повязок в общественных местах штрафы ввели ещё на прошлой неделе.
Схожие меры, но пока рекомендательного характера — без опасности получить штраф — озвучивают и правительства других государств, в том числе, и Швеции, единственной страны-члена Евросоюза, где всё ещё не введён карантин. Специалисты полагают, что ношение масок продлится даже после снятия ограничений, поскольку сам по себе вирус не исчезнет. Вопрос в том, хватит ли странам, охваченным коронавирусом, индивидуальных средств защиты. Уже сейчас многие государства закупают их у Китая, ставшего очагом инфекции, но успешно преодолевшего пик эпидемии. Однако, по
Введение штрафов за отсутствие защитных масок, помимо очевидной пользы, таит в себе и серьёзную опасность. Всё больше граждан различных государств выступают за отмену карантина и мер самоизоляции: из-за потери работы и денег. Новые ограничения могут лишь усилить этот тренд и вынудить местные власти в конечном счёте смягчить требования к населению. А это, в свою очередь, увеличивает риск второй вспышки заболеваемости, которую и так предсказывают аналитики.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен