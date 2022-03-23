В Норвегии считают, что беженцам с Украины не нужно задерживаться в стране

В Норвегии начались разговоры о том, что украинским беженцам не стоит надолго задерживаться в стране, пишет EADaily со ссылкой на комментарии Конфедерации норвежского бизнеса и промышленности (NHO) и Норвежской конфедерации профсоюзов (LO). По словам их представителей, целью работы по поддержке беженцев должно быть содействие в скорейшем возвращении домой.

Я надеюсь, что те, кто сюда приедет, получат работу. И быстро вернутся на Украину. Я думаю, что это должно быть целью, — приводит издание комментарий лидера NHO Оле Эрика Алмлида.

Сообщается, что Норвегия готовится разместить порядка 100 тысяч беженцев с Украины. По подсчётам представителей профсоюзных организаций, только 20 тысяч из них могут быть трудоустроены.

В Дании также заявили, что беженцы не должны интегрироваться в общество страны. По словам датского премьер-министра Метте Фредериксен, украинские граждане вернутся на родину, как только появится такая возможность.

Ранее Совет ЕС распространил разъяснение, что страны Евросоюза могут лишать статуса беженцев украинцев, представляющих угрозу нацбезопасности. Это касается и тех, кто совершал уголовные или военные преступления.