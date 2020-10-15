Норвегия не предъявила никаких доказательств о кибератаках России

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У Норвегии нет доказательств причастности России к кибератакам на парламент. Об этом сообщили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в августе на парламент Норвегии были произведён ряд хакерских атак. При этом была взломана почта ряда норвежских политиков. 13 октября в Осло обвинили в этом Россию. В НАТО заявили, что согласны с этими выводами. Однако никаких доказательств представлено не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Как писал NEWS.ru, глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал обвинения норвежского правительства бездоказательными. По его словам, Осло даже не предложил обсудить этот инцидент на уровне экспертов.