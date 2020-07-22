Шериф Джексонвилла, штат Флорида, заявил, что он не может обеспечить безопасность съезда Республиканской партии, на котором Дональд Трамп должен получить официальную номинацию. Это ставит под вопрос назначение действующего президента США кандидатом на выборах ближайшей осенью — из-за отсутствия чётких планов, адекватного финансирования и достаточного количества сотрудников правоохранительных органов.

Как заметил представитель правоохранительных органов, несмотря на то что дата съезда уже близка, у властей всё ещё нет чёткого плана, как обеспечить безопасность тысяч делегатов в условиях пандемии.

На данный момент мы не можем говорить о том, что у нас есть какой-либо план по обеспечению безопасности этого мероприятия, — сказал изданию Politico шериф округа Дувал Майк Уильямс.

По его словам, проведение съезда не зависит от него.

Это не я планирую мероприятие, но я могу просто сказать вам, что то, что было предложено, по моему мнению, недостижимо сейчас <...> С точки зрения правоохранительных органов, с точки зрения безопасности, — отметил шериф.

Сложившаяся ситуация наносит удар по планам Трампа утвердить своё лидерство в Республиканской партии. Для некоторых республиканцев Трамп остаётся сомнительным кандидатом, однако проблема в том, что он единственный реальный претендент на кресло в Овальном кабинете от своей партии. Формально у него есть соперники, но только одному из них, Биллу Уэлду, удалось набрать хотя бы один голос делегатов съезда в ходе праймериз. Для сравнения: у главы Белого дома — 2367 голосов. Так что желанную номинацию он, скорее всего, получит, но национальный конвент республиканцев остаётся важным пунктом его предвыборной кампании, и без него его кандидатура будет смотреться неуверенно.

Octavio Jones/TimesGlobal Look Press

Съезд партии запланирован на 24–27 августа, о дате было объявлено в июне, и у Уильямса было мало времени для планирования и подготовки мероприятия. Республиканский национальный комитет пока что не определил, на каких объектах будут проходить собрания, определяющие единого партийного кандидата. Место съезда было изменено на Джексонвилл (ранее планировалось провести его в городе Шарлотт, Северная Каролина) после того, как возглавляемое демократами правительство Северной Каролины выразило несогласие с Трампом из-за вопросов безопасности, связанных с проведением собрания во время пандемии, отметил Уильямс.

Американский президент уже давно испытывает проблемы из-за пандемии коронавируса, в том числе в нефтедобывающих штатах, где люди стремительно теряют работу и деньги. После относительного спада заболеваемости в США снова наблюдается всплеск количества инфицированных COVID-19, особенно в южных регионах — Флориде, Техасе и Арканзасе.



Стоит отметить, что президенту предлагали отказаться от традиционного съезда партии, который соберёт делегатов со всей страны, тем более что в этом году это не более чем формальность — всем ясно, что номинацию получит именно Трамп. Но глава государства, будучи известным любителем массовых митингов и шумных мероприятий, продолжает настаивать на физическом присутствии всех делегатов съезда. Учитывая проблемы, высказанные шерифом Джексонвилла, возможно, республиканцам придётся всё-таки провести съезд в онлайн-формате.

Всё это свидетельствует о том, что второй срок Трампу, скорее всего, не светит. Популизм, помогавший ему ещё пару лет назад, сегодня уже не работает, и не факт, что президент найдёт шанс удержать свои позиции после провальной борьбы с коронавирусом и неоднозначных заявлений о расовых конфликтах.