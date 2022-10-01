Никарагуа разорвала дипломатические связи с Нидерландами

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Национальный флаг Никарагуа

Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами из-за «оскорблений и интервенций» в адрес никарагуанских семей, говорится в заявлении МИД республики, сообщает Reuters. По мнению местных властей, голландская политическая верхушка продолжает угрожать Манагуа отменой общественных работ в «больницах сообществ коренных жителей Никарагуа и выходцев из Африки».

В связи с последовательной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов, сообщаем правительству этой страны о нашем решении немедленно прекратить дипломатические отношения, — сказано в заявлении дипведомства Никарагуа.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега 30 октября осудил вмешательство в дела страны со стороны голландского посла в Центральной Америке Кристин Пиренн, заявив, что дипломату больше не стоит появляться на территории страны. Высказывание никарагуанского главы стало ответом на встречу Пиренн с главой МИД республики Денисом Монкадой, в рамках которой она сообщила об отказе Амстердама строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа.

Постоянные нападки представительства, противоречащие дипломатии и нарушающие Венскую конвенцию, этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру <...> Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества, — говорится в ответе министерства.

Ранее министр финансов Никарагуа Иван Акоста сообщил, что власти страны готовы обсуждать с Россией введение и распространение на территории своей страны платежной системы «Мир». Он отметил, что не знает, как работает карта «Мир», однако в Никарагуа открыты к разным видам финансового сотрудничества с Россией.