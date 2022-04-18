«Никаких грубостей»: разведчица рассказала о задержании сотрудниками ФБР

Сотрудники ФБР, задержавшие в 2010 году российских разведчиков-нелегалов, не допустили со своей стороны эксцессов и грубостей, рассказала задержанная тогда полковник в отставке Елена Вавилова. Её вместе с мужем Андреем Безруковым раскрыл американцам полковник Службы внешней разведки Александр Потеев, сообщает Lenta.ru.

Никаких эксцессов и грубостей с их стороны не было. Сотрудники ФБР вызвали нас на разговор лишь однажды. Будучи профессионалами, они поняли, что имеют дело с людьми, которые не станут вести с ними дела, — вспомнила Вавилова.

А вот в американской тюрьме пришлось трудно, в ней соблюдались весьма жёсткие правила: задержанные носили тяжёлые кандалы, натиравшие кожу. Но правила были одинаковыми для всех заключённых, отметила разведчица.

Нелегальная разведка, которой занималась Вавилова, — это та, что ведётся вне принятых международных норм и без видимой связи с правительством своей страны.

Ранее сообщалось, что ФБР США пытается вербовать сотрудников российского посольства в Вашингтоне путём отправки рекламы на смартфоны, работающие на территории дипмиссии. The Washington Post поясняет, что реклама «призвана использовать любое недовольство или гнев в связи со спецоперацией на Украине у сторонников дипмиссии».