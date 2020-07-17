Нидерланды начали расследование в отношении Украины по делу MH17

Фонд безопасности полётов (FSF) приступил к расследованию причин незакрытия Украиной неба над зоной крушения самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
Об этом сообщили в МИД Нидерландов,
Как писал NEWS.ru, израильский политолог Яков Кедми оценил прогресс по делу о крушении самолёта Boeing 777 и объяснил, почему следствие игнорирует новые данные.
Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов в отношении России по поводу сбитого над Донбассом самолёта.
Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
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