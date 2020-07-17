Нидерланды начали расследование в отношении Украины по делу MH17

https://static.news.ru/photo/78edfb16-c83c-11ea-8246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Фонд безопасности полётов (FSF) приступил к расследованию причин незакрытия Украиной неба над зоной крушения самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».

Об этом сообщили в МИД Нидерландов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, израильский политолог Яков Кедми оценил прогресс по делу о крушении самолёта Boeing 777 и объяснил, почему следствие игнорирует новые данные.

Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов в отношении России по поводу сбитого над Донбассом самолёта.

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заявлял , что намерения Нидерландов переложить вину за крушение Boeing на Россию обречены на провал. По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум некорректна.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.