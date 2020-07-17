Мир

Нидерланды начали расследование в отношении Украины по делу MH17

17:43, 17 июля 2020 338
Фото: Global Look Press

Фонд безопасности полётов (FSF) приступил к расследованию причин незакрытия Украиной неба над зоной крушения самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».

Об этом сообщили в МИД Нидерландов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, израильский политолог Яков Кедми оценил прогресс по делу о крушении самолёта Boeing 777 и объяснил, почему следствие игнорирует новые данные.

Ранее Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов в отношении России по поводу сбитого над Донбассом самолёта.

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заявлял, что намерения Нидерландов переложить вину за крушение Boeing на Россию обречены на провал. По его словам, все предложения о помощи в проведении расследования отвергались, поэтому текущая позиция Гааги как минимум некорректна.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

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