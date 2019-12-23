https://static.news.ru/photo/56b1b82c-256b-11ea-8e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: defensie.nl

Голландские власти обратились к Российской Федерации и попросили сотрудничать в расследовании крушения Boeing 777, произошедшего в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Министр представил стратегию дальнейшего развития отношений с Москвой и в записке парламенту королевства подчеркнул, что правительство обратилось к РФ «с просьбой о сотрудничестве в расследовании, касающемся воздушного пространства над восточной Украиной».

Вместе с тем Блок посетовал, что власти России не выполнили запрос прокуратуры о временном задержании жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, передаёт ТАСС . Он является подозреваемым по делу лайнера, летевшего рейсом МН17.

Привлечение к ответственности за крушение MH17 остаётся приоритетом для голландского правительства, — подчеркнул Блок.

Разбившийся Boeing 777, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежал компании «Малайзийские авиалинии». Авиакатастрофа случилась 17 июля 2014 года. Борт рухнул в восточной части Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

После трагедии была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования. В неё вошли Украина, Австралия, Нидерланды и Малайзия. На данный момент установлены четверо подозреваемых в причастности к крушению. Суд над ними состоится в королевстве 9 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что теперь пассажиры, которые получили ожоги от напитков на борту самолёта, имеют право подать на авиакомпанию в суд.