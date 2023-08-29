Newsweek изменил название статьи с признанием новых регионов России

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Американский журнал Newsweek изменил название статьи, в которой ДНР, ЛНР, Херсонская область и Крым фактически признавались регионами России. Материал был опубликован на сайте издания 28 августа на фоне заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что осенью у президента РФ Владимира Путина планируются зарубежные поездки.

Изначально статья вышла под заголовком «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль», при том что глава государства весной 2023 года посещал Донбасс и Херсонщину, а также был в Крыму, которые западные страны не признают частью РФ. 29 августа материал был обновлен: теперь статья называется «Путин покидает Россию впервые после смерти [Евгения] Пригожина, заявили в Кремле».

В тексте появилась информация о поездках президента РФ в Белоруссию и Иран в 2022 году, также упоминается ордер на арест российского лидера, выданный Международным уголовным судом в Гааге 17 марта 2023 года. В скорректированной публикации подчеркивается, что с момента выдачи ордера «Путин покинул Россию только один раз». При этом 18 марта президент РФ посещал Севастополь, 19 марта — Мариуполь, а 17 апреля — ЛНР и Херсонскую область.

Ранее Песков сообщил, что Путин планирует совершить международные визиты предстоящей осенью. Представитель Кремля добавил, что информацию о грядущих поездках обнародуют в соответствующие сроки. Песков не уточнил, в какие страны может отправиться российский лидер.