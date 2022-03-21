New Yorker: Зеленский стал фаворитом президентской гонки 2024 года в США

Украинский лидер Владимир Зеленский является фаворитом президентской гонки 2024 года в США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом исследований общественного мнения при Университете Миннесоты. Глава Украины оказался лидером в гонке за Белый дом как среди республиканцев, так и среди демократов.
По результатам опроса, Зеленскому отдали предпочтение 51% респондентов, действующему президенту США Джо Байдену — 23%, бывшему американскому лидеру Дональду Трампу — 17%, а сенатору Джошу Хоули — 0,5%.
Дэвис Логсдон, следивший за ходом опроса, отметил, что показатели президента Украины в качестве кандидата на должность главы Белого дома являются самыми высокими показателями, которые когда-либо демонстрировали украинские политики.
Тот факт, что Зеленский родился не в США, не рассматривался как препятствие для того, чтобы он стал президентом страны. Хотя он и не говорит свободно по-английски, история показывают, что это тоже никогда не было препятствием, — сказал Логсдон.
В середине марта Зеленский выступил перед американскими конгрессменами по видеосвязи. В ходе своей речи он призвал членов Конгресса оказать Украине помощь для противостояния российским войскам. В частности, политик вновь попросил американские власти закрыть небо над страной или предоставить системы ПВО С-300.