New Yorker: Зеленский стал фаворитом президентской гонки 2024 года в США

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Президент России Владимир Путин меняет тактику ведения спецоперации на Украине, пишет газета Тhe Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По данным издания, глава РФ хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории страны и тем самым создать «сухопутный коридор» между Западом и Крымом.

Как заявили собеседники WSJ, российский лидер рассчитывал на быстрый захват Киева, но поскольку этого не произошло, он решил скорректировать стратегию. При этом, по словам источников, он продолжит военное давление с...