Нетаньяху заявил, что вопрос аннексии Палестины зависит от поддержки США

https://static.news.ru/photo/8ea9c650-d5a8-11ea-bf39-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו/facebook.com

Шаги Израиля по аннексии частей Западного берега реки Иордан зависят от позиции Вашингтона. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на закрытом заседании парламентской фракции возглавляемой им партии «Ликуд».

Тема распространения суверенитета находится в Вашингтоне, вопрос не был снят. Белый дом должен это поддержать. Это не снято с повестки дня, — цитирует высказывание премьера израильское государственное радио Kan.

12 июня Израиль объявил, что планирует распространить свой суверенитет на треть Иудеи и Самарии (территории Западного берега реки Иордан) в ближайшие месяцы. По словам Нетаньяху аннексия должна была произойти уже в июле, но никаких действий в этом направлении до сих пор предпринято не было.

Намерение «распространить суверенитет» на палестинские территории еврейское государство объясняет уже сложившейся ситуацией на Западном берегу реки Иордан, где проживает около 10% израильтян, а также инициативой Соединённых Штатов.

В начале года США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны. В итоге Палестина заявила, что все договорённости с американцами расторгает.

Согласно плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа и западный берег реки Иордан. Оно так и не было создано. В результате войн еврейское государство захватила часть палестинских земель.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях, Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии палестинских территорий. В противном случае перспективы палестино-израильского диалога будут подорваны, подчеркнул он, писал NEWS.ru.