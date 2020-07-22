Непал намерен возобновить авиасообщение с другими странами в августе

https://static.news.ru/photo/716518b0-cb53-11ea-9a99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sujan Shrestha/Sujan Shrestha

Власти Непала приняли решение возобновить с 17 августа международные и внутренние авиарейсы.

Об этом сообщил министр туризма страны Йогеш Бхаттараи. По его словам, решение было принято на заседании кабмина 21 июля.

Принято решение возобновить все регулярные коммерческие рейсы. Министерству гражданской авиации поручено сделать всё необходимое для этого, – рассказал он.

Запрет на въезд пассажиров, в том числе непальцев, с территории Евросоюза, Великобритании, Западной Азии, стран Персидского залива, Ирана, Турции, Малайзии, Южной Кореи и Японии был введён в Непале 20 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Четыре дня спустя все внутренние и международные полёты были приостановлены. После возобновления полётов в стране будет сохранён обязательный 14-дневный карантин для приезжающих, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на первом этапе восстановления международного авиасообщения вылеты могут быть разрешены только из шести крупных российских городов, выбранных по географическому принципу. Об этом говорится в предложении первого заместителя министра транспорта и главы Росавиации Александра Нерадько.