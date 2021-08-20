16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Немецкий журналист удивился скромному приёму Меркель в Киеве

11:02, 23 августа 2021
Немецкий журналист удивился скромному приёму Меркель в Киеве Фото: president.gov.ua
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Канцлера Германии Ангелу Меркель скромно встретили в Киеве, считает немецкий журналист Йорг Бланк. Он удивился произошедшему в Twitter.

Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать, — написал представитель прессы и выложил видео из киевского аэропорта.

На записи видно, что прилетевшего политика встречают всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины. Мэр Киева Виталий Кличко приехал в аэропорт и намеревался присутствовать в ходе встречи, но его не пропустила служба безопасности. Охранники заявили, что киевского градоначальника не внесли в списки встречающих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Меркель орденом Свободы. Указ был опубликован на сайте главы государства. Этот орден учреждён для награждения за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины и консолидации общества страны.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео