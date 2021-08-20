Немецкий журналист удивился скромному приёму Меркель в Киеве

Канцлера Германии Ангелу Меркель скромно встретили в Киеве, считает немецкий журналист Йорг Бланк. Он удивился произошедшему в Twitter.

Будничный приём канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать, — написал представитель прессы и выложил видео из киевского аэропорта.

На записи видно, что прилетевшего политика встречают всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины. Мэр Киева Виталий Кличко приехал в аэропорт и намеревался присутствовать в ходе встречи, но его не пропустила служба безопасности. Охранники заявили , что киевского градоначальника не внесли в списки встречающих.

NÃ¼chterner Empfang fÃ¼r die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews BÃ¼rgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kÃ¼rzlich schon eine nicht zielfÃ¼hrende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die GrÃ¼nen in der nÃ¤chsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn — JÃ¶rg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил Меркель орденом Свободы. Указ был опубликован на сайте главы государства. Этот орден учреждён для награждения за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины и консолидации общества страны.