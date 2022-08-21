Немецкий министр назвал запуск «Северного потока — 2» провалом Германии Министр экономики ФРГ Хабек: запуск «Северного потока — 2» будет провалом Германии

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Если Германия в настоящее время согласится запустить газопровод «Северный поток — 2», это станет политическим провалом для страны. Такое мнение высказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова приводит РИА Новости. Хабек пояснил, что в этом случае страна ликвидирует собственную позицию по отношению к российскому президенту Владимиру Путину.

В данном случае я думаю, что краткосрочный выигрыш от запуска «Северного потока — 2», этого газа, возможность лучше пережить зиму обернется драматическим политическим провалом, — сказал Хабек в ходе встречи с населением.

По словам министра, в случае запуска газопровода Германия «растоптала бы» уверенность в себе, собственные ценностные установки, а также свою позицию в отношении главы российского государства Путина.

Ранее журналист Николаус Блом призвал власти Германии запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы «расстроить планы Путина». По его мнению, второй канал доставки газа поможет снизить социальную напряженность в ФРГ и не допустить зависимости энергокомплекса страны от одного трубопровода.

При этом руководитель федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка Германии) Томас Хальденванг назвал Россию виновной в распространении недостоверной информации о нехватке газа и повышении цен на него. По его словам, Москва таким образом пытается разжечь в немецком обществе опасения по поводу возможной угрозы дефицита топлива.