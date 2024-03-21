Некоторые банки Китая прекратили принимать от России платежи в юанях «Известия»: часть крупных банков КНР перестала принимать платежи из РФ в юанях

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Часть крупных банков Китая начала возвращать поступающие из России платежи в юанях из-за угрозы вторичных санкций США, рассказал газете «Известия» глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин. Ранее уже сообщалось о том, многие китайские банки прекратили принимать из России долларовые переводы. Однако транзакции в национальных валютах продолжались.

Источник издания из российского банковского сектора подтвердил, что некоторые китайские кредитные организации примерно в середине января прекратили прием юаневых платежей из РФ, и эта проблема актуальна до сих пор. В свою очередь собеседник «Известий» в одном из российских банков отметил, что с некоторыми китайскими финансовыми организациями по-прежнему ведутся расчеты в юанях через международную систему SWIFT и ее российский аналог СПФС.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил, что отказ сразу нескольких банков от юаневых платежей усложнит расчеты российских компаний. Но при этом многие, в том числе Bank of China, принимают расчеты и в рублях, и в юанях. По мнению Тараповского, это вполне логично, ведь у многих крупнейших банков Китая есть филиалы в США.

Ранее стало известно, что крупные банки ОАЭ ограничили работу с клиентами из РФ. Опасаясь вторичных санкций, они начали закрывать счета компаниям и физлицам, отказываться от расчетов с Россией. Подобные проблемы возникали также с банками Турции и Китая.