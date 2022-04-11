Нехаммер заявил, что встреча с Путиным не была дружественным визитом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жёсткими, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что дал понять, что санкции против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока не прекратится спецоперация на Украине.

Разговор с президентом России Путиным был очень прямой, открытый и жёсткий, — сказал журналистам австрийский политик.

Нехаммер добавил, что в ходе переговоров с российским лидером он дал понять, что санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока Москва не прекратит спецоперацию на Украине.

Эта спецоперация должна прекратиться, потому что с обеих сторон есть только проигравшие, — отметил канцлер.

Встреча Нехаммера и Путина прошла 11 апреля в Ново-Огарёво и длилась около полутора часов. После беседы не были запланированы пресс-конференции ни у одной из сторон.

Нехаммер стал первым из лидеров стран Евросоюза, кто нанёс визит в Москву после начала специальной военной операции на Украине. Накануне встречи австрийского и российского лидеров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с канцлером, в ходе которых были обсуждены прилагаемые усилия для установления мира между РФ и Украиной, а также возможности расширения сотрудничества в сфере поставок природного газа.