Обострение ситуации на нефтяном рынке несёт в себе серьёзные риски для стран, чья экономика завязана на экспорте энергоресурсов. В их числе Венесуэла, которая и так уже терпит серьёзные убытки из-за американских санкций. Вкупе с этим фактором нынешнее падение цен на чёрное золото может окончательно обрушить экономику республики. А это, в свою очередь, чревато и серьёзными политическими последствиями.

Согласно данным американского агентства S&P Global Platts, специализирующегося на анализе ситуации на нефтегазовом рынке, добыча сырья в Оринокском нефтегазоносном бассейне на востоке Венесуэлы с конца февраля снизилась до 34% от полной производительности. И хотя причина этого, в основном, в американских санкциях, накладывающих ограничения на продажу венесуэльских ресурсов, последние события, связанные со срывом сделки ОПЕК+, лишь усугубляют ситуацию для республики.

Если предположить, что сейчас на мировом рынке действительно появится много дешёвой нефти, то для сырья из Венесуэлы там просто не найдётся места. Тем более, что нынешняя ценовая конъюнктура в любом случае играет не в пользу латиноамериканской страны, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Хотя нефтяная отрасль и остаётся главным подспорьем для Венесуэлы, экономика страны де-факто уже разрушена. Чтобы сверстать бюджет без дефицита, цена за баррель должна составлять $200. И даже споры России и саудовской Аравии о том, достаточна ли стоимость в $60 за баррель, Венесуэлу может только изумлять, поскольку её экономике это вряд ли поможет. Добыча в стране постоянно падает, а осуществляется она, в основном, по специальным условиям. Там в рамках своих проектов работает «Роснефть», так как деньги она уже вложила и теперь пытается получить хоть какую-то отдачу, и Китай, который тоже внёс предоплату за венесуэльское сырьё. То есть речь идёт о кредитах, которые погашались именно нефтяными поставками. Сколько осталось «Роснефти» получить баррелей, чтобы погасилась внесённая предоплата, в последнем своём отчёте корпорация не сообщила, но в прошлом году речь шла о небольших объёмах. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

По мнению аналитика, как только российская сторона компенсирует свой кредит, она может и вовсе прекратить закупки у Венесуэлы. Связана такая перспектива с американскими санкциями против трейдерской компании «Роснефти», которая, собственно, и является получателем венесуэльской нефти. В этих условиях целесообразнее было бы отказаться от закупок у латиноамериканской республики. Потому что, если ограничительные меры США распространятся и на саму «Роснефть», ущерб для неё будет больше, чем от заморозки сделанных в Венесуэле инвестиций.

В таком случае страна, по сути, останется без экспорта чёрного золота, подчёркивает Юшков. Местные НПЗ не могут перерабатывать собственное сырьё в полной мере. А Боливарианская Республика всегда существовала по схеме экспорта своей тяжёлой нефти в обмен на импорт готовых нефтепродуктов. Если не будет доходов от экспорта энергоресурсов, то экономическая ситуация усугубится, а это уже грозит серьёзными социальными потрясениями.