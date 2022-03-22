Небензя оценил возможность исключения России из Совбеза ООН
Небензя: исключить Россию из Совбеза ООН невозможно согласно уставу
Сергей Князев
Сергей Князев
12:40, 22 марта 2022
Постоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил телеканалу «Россия 24», что Россию невозможно лишить членства в Совете Безопасности ООН. По его словам, такая возможность не предусмотрена самим Уставом Организации Объединённых Наций.
В ответ на вопрос, можно ли лишить [РФ членства в СБ ООН], я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН, — сказал Небензя.
Ранее стало известно, что в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в ООН. Они считают, что Россия якобы препятствует действиям Совета Безопасности ООН, что «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации».
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН продолжает относиться к разряду маргинальных, несмотря на рост антироссийской пропаганды в западных СМИ. По её словам, Вашингтон и его «подмятые» единомышленники не составляют даже большинства членов Генеральной Ассамблеи, необходимого для подобного оспаривания.