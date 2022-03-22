Небензя оценил возможность исключения России из Совбеза ООН

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил телеканалу «Россия 24», что Россию невозможно лишить членства в Совете Безопасности ООН. По его словам, такая возможность не предусмотрена самим Уставом Организации Объединённых Наций.

В ответ на вопрос, можно ли лишить [РФ членства в СБ ООН], я отвечу — нет. Это невозможно по Уставу ООН, — сказал Небензя.

Ранее стало известно, что в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в ООН. Они считают, что Россия якобы препятствует действиям Совета Безопасности ООН, что «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН продолжает относиться к разряду маргинальных, несмотря на рост антироссийской пропаганды в западных СМИ. По её словам, Вашингтон и его «подмятые» единомышленники не составляют даже большинства членов Генеральной Ассамблеи, необходимого для подобного оспаривания.