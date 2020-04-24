Небензя назвал неуместным фон представителя Косова на видеоконференции ООН

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Российский постпред при Организации Объединённых Наций Василий Небензя сделал замечание представителю частично признанного государства Косово Глауку Конюфца, который выступил на фоне жёлто-голубого флага во время видеоконференции Совбеза ООН.

Я смотрю на флаг на фоне его изображения и не могу понять, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть Швеция или Украина, или Барбадос. Или, раз речь идёт о Балканах, может быть, это Босния и Герцеговина? — цитирует Небензю ТАСС.

Российский дипломат призвал секретариат ООН проинструктировать выступающих о том, какие символы уместны на фоне во время видеоконференций.

Косово — государство, непризнанное Россией. Страна объявила независимость от Сербии в 2008 году, и большинство членов ООН признали решение законным. Россия, Китай, Индия, Бразилия и ещё несколько десятков государств, включая входящую в ЕС Грецию, отказались признать итоги референдума.

Как писал NEWS.ru, Кремль пока не определился с датой саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности. Её можно будет согласовать при условии совпадения графиков лидеров.