Небензя назвал цель подрыва «Северных потоков» Вашингтоном Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» для сохранения влияния в Европе

Фото: MFA Russia/Global Look Press

США пошли на подрыв российских газопроводов «Северные потоки», чтобы сохранить свое влияние в Европе, нуждающейся в энергоресурсах РФ, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, в экспертном сообществе появляются новые доказательства, что теракты — дело рук Вашингтона, передает ТАСС.

В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» — это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах, — сказал Небензя.

Западные коллеги и дальше будут продолжать обвинять Россию в том, что она отвлекает ООН от «более серьезных проблем», настаивая на обсуждении подрывов, отметил он. Тактикой Запада является «тянуть резину» как можно дольше, чтобы потом заявить о невозможности расследования за давностью лет. В ближайшее время Москва внесет проект заявления председателя СБ ООН по подрывам «Северных потоков», заявил Небензя.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация не может подтвердить какие-либо версии терактов на российских газопроводах. ООН попросила заинтересованные стороны воздержаться и избегать спекуляций.