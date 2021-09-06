Не стреляй: Канада раскололась из-за отношения к праву на оружие

Лидер канадской (в настоящее время оппозиционной) Консервативной партии Эрин О’Тулл и глава правящей Либеральной партии, он же премьер-министр Джастин Трюдо, в эти дни играют друг с другом в кошки-мышки, когда речь заходит о праве канадцев на свободное приобретение стрелкового оружия.

О’Тулл вступил в предвыборную кампанию с позиций, что жители страны Кленового листа не должны иметь меньше прав, чем их соседи к югу от границы, где право на свободное ношение оружия закреплено в конституции. Он обещал, в случае победы своей партии на федеральных выборах 20 сентября, пересмотреть законы, которые в Канаде ставят достаточно высокие барьеры (по сравнению с США) для приобретения личного огнестрельного оружия.

В 2020 году канадский парламент, в котором сейчас доминирует Либеральная партия, ввёл запрет на продажу скорострельных автоматических систем (assault rifles). Законодатели ужесточили правила оборота огнестрелов, ссылаясь на драму в США, где в 2012 году в городке Санди Хук вооружённый AR-15 психопат расстрелял 26 человек, в том числе детей.

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Запрет на свободную продажу стрелкового оружия был введен в Канаде в 1977 году. До последнего времени канадцы могли приобретать малокалиберные винтовки, карабины и базуки, требующие перезарядки после каждого выстрела, и при условии хранения их в специальных сейфах с двойным цифровым замком (один на сейфе, второй собственно на винтовке).

По мысли законодателей, преднамеренная сложность доступа к домашнему оружию гарантирует, что владелец не применит его сгоряча (например, в домашней ссоре) и в процессе разблокировки успеет остыть и передумает пускать его в ход.

Но даже с такими ограничениями случаи стрельбы на улицах в Канаде в последние годы нарастают невиданными для этой традиционно спокойной страны темпами. Самым кровавым инцидентом за всю историю Канады стал случай в провинции Нова Скоша, где в апреле 2020 года террорист расстрелял 22 человека. Перед этим массовая стрельба в Канаде случилась только в 1989 году. Тогда от рук вооружённого Ruger Mini-14 маньяка в Монреале погибло 14 женщин.

Позиция консерваторов по ослаблению ограничений состояла до минувшего воскресенья в том, что либералы перегибают палку, лишая доступа к оружию в том числе тех, кому оно необходимо, например охотников и фермеров в отдаленных районах, где дикие звери часто наведываются прямо под окна домов.

О’Тулл настаивал, что те, кто собрался совершить преступление, всё равно найдет способ обзавестись автоматическим оружием, самый простой из которых — привезти его из США, где «карманный» автомат можно купить легально.

Однако в воскресенье лидеру консерваторов пришлось если не делать разворот на 180 градусов, то отчаянно нажать на тормоза.

Я хочу разъяснить, что существующий запрет на ряд видов огнестрельного оружия, введённый в 2020 году, будет оставаться в силе, — заявил он, выступая в Ванкувере 5 сентября.

премьер-министр Канады Джастин Трюдо Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

О’Тулл никак не объяснил, чем вызвано подобное резкое изменение его позиции, особенно неожиданное в свете того, что по опросам общественного мнения консерваторы сегодня немного обгоняют либералов. По мнению канадских политологов, этим лидер оппозиции стремится не дать правящей партии использовать этот спорный вопрос в её собственной кампании. Ведь ранее, в воскресенье, Трюдо обвинил своих главных оппонентов в работе на оружейное лобби и ультраправых экстремистов.

Безопасность наших городов не может быть предметом торга с оружейным лобби. Нельзя позволить, чтобы они писали вам вашу предвыборную программу, — заявил премьер, выступая в пригороде Торонто.

Отношение канадских политических элит к праву граждан на оружие совершенно аналогично тому, как проходит этот водораздел в большинстве стран мира, сказал NEWS.ru эксперт по гражданскому оружию Вячеслав Ванеев.

​Общее правило – что правоконсервативные силы выступают за такое право, в то время как леволиберальные стремятся это право ограничить. И это совершенно логично, потому что правые выступают в целом за большую независимость граждан от государства, в том числе и в области самообороны. Вячеслав Ванеев глава правления организации «Право на оружие» глава правления организации «Право на оружие»

По мнению активиста, не случайно, что массовые расстрелы на улицах происходят именно там, где преступник убеждён в том, что ему не ответят огнём из толпы.

Почему мы слышим про расстрелы в школах, развлекательных парках, церквях, но не слышим, чтобы террорист открывал стрельбу у ворот армейской части или полицейского участка? Потому что даже если он маньяк, он не обязательно самоубийца, — аргументирует Ванеев.

Creative Touch Imaging Ltd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадское общество в самом деле заметно «американизируется» в том, что касается отношения граждан к возможности владеть оружием, и это вызвано не изменениями политических пристрастий, а меняющимися реалиями жизни, сказал NEWS.ru эксперт по Канаде Владимир Васильев.

Канада сегодня – это не совсем та страна, какой она была пару десятилетий назад. В Канаду хлынул мощный поток иммигрантов, многие из которых привезли с собой далеко не миролюбивую культуру и традиции. Поэтому канадцы всё сильнее озабочены защитой своего имущества и жизни, так как полиция уже не справляется с этой задачей. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Канадские консерваторы — традиционные защитники неприкосновенности частной жизни — естественным образом выступают потому за возможность граждан защищать эти ценности. Либералы же также естественно считают, что именно государство (то есть полиция и спецслужбы) должны нести ответственность за общественную безопасность и вооружённое население будет только мешать им выполнять свою работу.

На этой неделе оба политика лицом к лицу намерены обсудить проблему гражданского оружия в ходе теледебатов.

Правительство Трюдо назначило выборы на два года раньше конституционного срока в расчёте, что либералы монетизируют свою популярность, возросшую в результате успешных мер по борьбе с пандемией, а их оппоненты не успеют подготовиться к полноценной избирательной кампании.