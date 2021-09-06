Не стреляй: Канада раскололась из-за отношения к праву на оружие

Лидер канадской (в настоящее время оппозиционной) Консервативной партии Эрин О’Тулл и глава правящей Либеральной партии, он же премьер-министр Джастин Трюдо, в эти дни играют друг с другом в кошки-мышки, когда речь заходит о праве канадцев на свободное приобретение стрелкового оружия.
О’Тулл вступил в предвыборную кампанию с позиций, что жители страны Кленового листа не должны иметь меньше прав, чем их соседи к югу от границы, где право на свободное ношение оружия закреплено в конституции. Он обещал, в случае победы своей партии на федеральных выборах 20 сентября, пересмотреть законы, которые в Канаде ставят достаточно высокие барьеры (по сравнению с США) для приобретения личного огнестрельного оружия.
В 2020 году канадский парламент, в котором сейчас доминирует Либеральная партия, ввёл запрет на продажу скорострельных автоматических систем (assault rifles). Законодатели ужесточили правила оборота огнестрелов, ссылаясь на драму в США, где в 2012 году в городке Санди Хук вооружённый AR-15 психопат расстрелял 26 человек, в том числе детей.
Запрет на свободную продажу стрелкового оружия был введен в Канаде в 1977 году. До последнего времени канадцы могли приобретать малокалиберные винтовки, карабины и базуки, требующие перезарядки после каждого выстрела, и при условии хранения их в специальных сейфах с двойным цифровым замком (один на сейфе, второй собственно на винтовке).
По мысли законодателей, преднамеренная сложность доступа к домашнему оружию гарантирует, что владелец не применит его сгоряча (например, в домашней ссоре) и в процессе разблокировки успеет остыть и передумает пускать его в ход.
Но даже с такими ограничениями случаи стрельбы на улицах в Канаде в последние годы нарастают невиданными для этой традиционно спокойной страны темпами. Самым кровавым инцидентом за всю историю Канады стал случай в провинции Нова Скоша, где в апреле 2020 года террорист расстрелял 22 человека. Перед этим массовая стрельба в Канаде случилась только в 1989 году. Тогда от рук вооружённого Ruger Mini-14 маньяка в Монреале погибло 14 женщин.
Позиция консерваторов по ослаблению ограничений состояла до минувшего воскресенья в том, что либералы перегибают палку, лишая доступа к оружию в том числе тех, кому оно необходимо, например охотников и фермеров в отдаленных районах, где дикие звери часто наведываются прямо под окна домов.
О’Тулл настаивал, что те, кто собрался совершить преступление, всё равно найдет способ обзавестись автоматическим оружием, самый простой из которых — привезти его из США, где «карманный» автомат можно купить легально.
Однако в воскресенье лидеру консерваторов пришлось если не делать разворот на 180 градусов, то отчаянно нажать на тормоза.
Я хочу разъяснить, что существующий запрет на ряд видов огнестрельного оружия, введённый в 2020 году, будет оставаться в силе, — заявил он, выступая в Ванкувере 5 сентября.
О’Тулл никак не объяснил, чем вызвано подобное резкое изменение его позиции, особенно неожиданное в свете того, что по опросам общественного мнения консерваторы сегодня немного обгоняют либералов. По мнению канадских политологов, этим лидер оппозиции стремится не дать правящей партии использовать этот спорный вопрос в её собственной кампании. Ведь ранее, в воскресенье, Трюдо обвинил своих главных оппонентов в работе на оружейное лобби и ультраправых экстремистов.
Безопасность наших городов не может быть предметом торга с оружейным лобби. Нельзя позволить, чтобы они писали вам вашу предвыборную программу, — заявил премьер, выступая в пригороде Торонто.
Отношение канадских политических элит к праву граждан на оружие совершенно аналогично тому, как проходит этот водораздел в большинстве стран мира, сказал NEWS.ru эксперт по гражданскому оружию Вячеслав Ванеев.
Общее правило – что правоконсервативные силы выступают за такое право, в то время как леволиберальные стремятся это право ограничить. И это совершенно логично, потому что правые выступают в целом за большую независимость граждан от государства, в том числе и в области самообороны.
По мнению активиста, не случайно, что массовые расстрелы на улицах происходят именно там, где преступник убеждён в том, что ему не ответят огнём из толпы.
Почему мы слышим про расстрелы в школах, развлекательных парках, церквях, но не слышим, чтобы террорист открывал стрельбу у ворот армейской части или полицейского участка? Потому что даже если он маньяк, он не обязательно самоубийца, — аргументирует Ванеев.
Канадское общество в самом деле заметно «американизируется» в том, что касается отношения граждан к возможности владеть оружием, и это вызвано не изменениями политических пристрастий, а меняющимися реалиями жизни, сказал NEWS.ru эксперт по Канаде Владимир Васильев.
Канада сегодня – это не совсем та страна, какой она была пару десятилетий назад. В Канаду хлынул мощный поток иммигрантов, многие из которых привезли с собой далеко не миролюбивую культуру и традиции. Поэтому канадцы всё сильнее озабочены защитой своего имущества и жизни, так как полиция уже не справляется с этой задачей.
Канадские консерваторы — традиционные защитники неприкосновенности частной жизни — естественным образом выступают потому за возможность граждан защищать эти ценности. Либералы же также естественно считают, что именно государство (то есть полиция и спецслужбы) должны нести ответственность за общественную безопасность и вооружённое население будет только мешать им выполнять свою работу.
На этой неделе оба политика лицом к лицу намерены обсудить проблему гражданского оружия в ходе теледебатов.
Правительство Трюдо назначило выборы на два года раньше конституционного срока в расчёте, что либералы монетизируют свою популярность, возросшую в результате успешных мер по борьбе с пандемией, а их оппоненты не успеют подготовиться к полноценной избирательной кампании.