Не пора ли проверить ПВО на Банковой? Когда РФ ответит на атаки на Москву В ночь на 18 августа обломки БПЛА упали на здание Экспоцентра

Фото: МО РФ

Под утро, когда обычно совершаются военные нападения, нацеленные на то, чтобы застать противника врасплох, очередной украинский дрон был перехвачен, но своими падающими остатками разбил остекление Экспоцентра. Такая вот хрустальная ночь с 17 на 18 августа в Москве. Между тем впервые такая атака сопровождалась еще и явно провокационными телефонными звонками о якобы новой волне приближающихся БПЛА. В результате пришлось даже провести частичную эвакуацию в «Москва-Сити».

Психологические атаки как компенсация провала «контрнаступа»

Ясно, что такие одиночные прорывы дронов к столице не несут никакого стратегического смысла. Это такая демонстрация возможностей, призванная взбодрить приунывших патриотов Неньки. Недаром сейчас в Киеве раздувают с помощью обычных фантазирующих говорящих голов угрозы массово поразить Москву 24 августа по случаю празднования Дня незалежности на Украине. Мол, на Крещатике в Киеве пройдет военный парад с демонстрацией всей оставшейся натовской техники, а в Москве как минимум будут разбитые окна и витрины. Впрочем, некоторые пропагандисты обещают атаку еще накануне, 23 августа, чтобы уже начать празднования на радостной ноте.

Понятно, что все это залпы пропагандистской войны, попытки хоть как-то дезорганизовать работу нашего глубокого тыла. Посеять в москвичах недоверие к действующей городской власти, которая, к слову, идет на новые выборы. Так что у таких комплексных провокаций еще и политический подтекст. Этим объясняются и звонки от имени МЧС, и запущенные в украинских пабликах якобы оперативные съемки летящего БПЛА в районе Подольска, что оказалось полным фейком.

К тому же у наших противников теплится надежда, что какие-то средства РЭБ и ПВО переведут из зоны СВО в Москву на усиление противодронной обороны.

Фото: NEWS.ru

А если цель — здание правительства?

Конечно, небоскребам «Москва-Сити» не везет ныне особенно. Они своей стеклянной грудью встречают прорвавшиеся единичные дроны, неся внешние эстетические потери. Притом вряд ли украинские спецы ГРУ и СБУ целят именно в этот символ современной Москвы. Вот налет на крышу здания в Кремле имел большой резонанс, а битые витрины даже за моральный реванш не выдашь.

Но вот что примечательно. От «Москва-Сити» до белоснежного здания правительства России по прямой, что называется, не более полутора — двух километров. И не исключено, что именно это заметное со всех сторон строение и есть сейчас стратегическая цель запускаемых беспилотников. Можно допустить, что именно в центр экономического управления страны и хотели бы прорваться украинские «Бобры» и «Фурии». Вот шума-то было бы. Но системы РЭБ работают, притом что на нынешнем этапе такие беспилотники, как тот же «Бобр», могут на финише лететь уже, не руководствуясь сигналом со спутника, а по инерции.

Какими маршрутами дроны летят в Москву

Спецы ГУР и СБУ, стоящие за такими попытками нарушить жизненный ритм Москвы, пытаются запускать свои дроны все более разнообразными маршрутами. Уже не только через Калужскую область, но и, например, со стороны Твери. Понятно, что сверхзадача — со всех сторон прощупывать оборону столицы. Не исключено, что Украина действительно надеется провести более результативную массовую атаку на город, перезагрузив наши средства ПВО и РЭБ. Впрочем, эти намерения настолько явные, что никаким сюрпризом стать не смогут.

Но вот у нас все чаще звучат призывы достойно ответить, организовав ответную атаку на Банковую улицу в Киеве, где расположены правительственные учреждения Украины. Тем более что стянув к своей столице все основные западные средства ПВО и ПРО, власти похваляются неуязвимостью Киева. Может, пришло время по-настоящему проверить? Эффект получился бы исключительно деморализующий.