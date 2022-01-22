«Не одолела трассу истории»: Пушков оценил слова Трасс об Украине

Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Украина «знавала нашествия от монголов до татар», свидетельствует о плохой образованности политиков на Западе, сообщил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что раньше министр иностранных дел постеснялся бы сказать нечто подобное, но сегодня это стало новой закономерностью. Образование стало жертвой неолиберальной революции на Западе.

Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры. Образование стало одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе. В отличие от XX века, для политического успеха оно уже не требуется, — подчеркнул Пушков.

По его словам, высказывание Трасс указывает на то, что она «не одолела трассу истории».

Ранее глава МИД Великобритании заявила в ходе выступления в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, что «Украина — гордая страна с многовековой историей. Они знавали нашествия и раньше — от монголов до татар, страдали от голода, устроенного государством. Если им придётся, то они будут воевать, чтобы защитить свою страну».

Ранее Пушков заявил, что страны Запада могут опасаться конфликта с Россией. Именно этим можно объяснить приглашение российского министра обороны Сергея Шойгу посетить Лондон.

Сенатор отметил, что Великобритания пошла на подобный шаг, опасаясь провала переговоров РФ, США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил Шойгу приглашение посетить Лондон. Министр намерен обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад. Также он призвал РФ, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран.