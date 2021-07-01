«Не исключение, а норма»: Пушков о слежке за американским журналистом

Новый скандал в США о слежке за американским журналистом не вызывает даже тени удивления. Об этом написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
СМИ сообщили, что спецслужбы США ведут слежку за ведущим Fox News Такером Карлсоном. Журналист узнал о данном факте от осведомителя в правительстве США, который предоставил ему доказательства того, что сотрудники АНБ читают его личные переписки. По мнению Карлсона, подобные действия являются противозаконными.
После всего, что стало известно с 2013 года о спецслужбах США и их методах слежки и прослушивания, очередное разоблачение, о котором говорит ведущий Фокс ньюс, — не исключение, а норма, — написал Пушков.
Ранее Пушков предрёк крах Евросоюза после слов президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, веками Европа жила без Украины и «обходилась», поэтому не вполне понятно, отчего вдруг сейчас проект является «не завершённым».