«Не исключение, а норма»: Пушков о слежке за американским журналистом

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Турция сталкивается с серьёзным риском в связи с прибытием в страну туристов из России, где выявили штамм коронавируса «дельта». Об этом сообщил турецкий медицинский эксперт Абдулкадир Озкан. Его слова приводит издание Milli Gazete.

Турецкая медицинская ассоциация предупредила власти страны об опасности распространения штамма «дельта». Пока Турция намерена ввести обязательный двухнедельный карантин для туристов из тех стран, откуда не стоит ждать массовых турпотоков. Врачи...