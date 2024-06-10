Названы регионы России, по которым могут ударить размещенные в Европе F-16 Военэксперт Дандыкин: F-16 могут атаковать Белгородскую и Воронежскую области

Фото: Staff Sgt Emily Farnsworth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские истребители F-16, которые планируется разместить за пределами Украины, могут атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край, предположил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт отметил, что базироваться военные самолеты могут в Польше и Румынии.

Они будут атаковать наши старые территории, сопредельные — это Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край. Базироваться истребители могут в Польше и Румынии. F-16 — капризные самолеты, и для них бетонка не подходит. Думаю, уже даже к концу этого месяца или в июле несколько десятков истребителей появятся за границами Украины, — допустил эксперт.

По мнению Дандыкина, ВСУ сосредоточились на использовании авиации только по той причине, что ее активно поставляют. Раньше, напомнил он, украинская армия получала в основном танки, но те были уничтожены российскими войсками.

Сначала они получали танки — Abrams, Leopard. Но все они были уничтожены российской армией. Теперь мы будем сбивать самолеты. Истребители ВСУ дали за просто так, вполне вероятно, что и пилоты там будут не только украинцы, — добавил Дандыкин.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов ранее сообщил, что часть истребителей F-16, переданных Украине союзниками, придется разместить за границей. По его словам, это необходимо, чтобы техника не стала «мишенями» для ВС РФ.