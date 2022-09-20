Названы последствия «новой холодной войны» между Китаем и США МИД Китая: начало «новой холодной войны» между КНР и США станет катастрофой для мира

Фото: Shutterstock

Начало новой холодной войны между Китаем и США станет катастрофой не только для Пекина и Вашингтона, но и для всего мира, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем Соединенных Штатов Генри Киссинджером, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Тайваня нанесла серьезный ущерб политической основе отношений двух стран.

Начало новой холодной войны между Китаем и Соединенными Штатами станет катастрофой не только для КНР и США, но и для всего мира, — сказал глава китайского МИД.

По его словам, США должны вести рациональную и прагматичную политику в отношении КНР, вернуться в правильное русло трех совместных китайско-американских коммюнике и защищать политическую основу отношений двух стран. Вашингтону также следует выступить против «независимости Тайваня», заключил Ван И.

Накануне в Министерстве обороны Тайваня заявили, что девять самолетов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая окружили остров. В ведомстве отметили, что два самолета пересекли медианную линию Тайваньского пролива.

Обострение ситуации вокруг Тайваня последовало после того, как президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон встанет на защиту острова в случае начала военного конфликта с Китаем.