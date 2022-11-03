Названы особенности подводных беспилотников, переданных Киеву из Лондона Военный эксперт Евсеев назвал особенности подводных беспилотников, переданных Киеву из Лондона

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Беспилотные подводные аппараты, которые использовали украинские военные при атаке на Севастопольскую бухту, действительно могли быть поставлены ВСУ из Великобритании, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Евсеев. По его словам, подобные устройства трудно обнаружить, поскольку они небольшого размера и могут использовать технологию стелс (низкой наблюдаемости).

Беспилотники, использованные ВСУ при ударе в Севастополе, — есть подозрения, что они сделаны в Британии. <...> Думаю, что у нас есть достаточно много фактов, что их передала Киеву именно Британия. <...> Они могут быть использованы для доставки заряда, взрывчатки. Их, конечно, можно обнаружить. Но дело в том, что они небольшого размера, они маленькие. Они есть полупогруженные, есть подводные. <...> Их сложно определить, видимо, они используют технологию стелс, — рассказал Евсеев.

При этом он отметил, что радиус действия подобных устройств небольшой, а носителями для них служили гражданские суда или рыбацкие лодки. Эксперт призвал усилить охрану мест базирования российских кораблей с целью недопущения повторения подобных ситуаций.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что британские специалисты готовили украинских военных к управлению беспилотными подводными аппаратами. В публикации ведомства отмечается, что сотрудничество между Лондоном и Киевом по этому направлению началось еще в 2020 году, а спустя два года украинские военнослужащие совершили атаку на корабли Черноморского флота. В МИД заявили о наличии доказательств этому. Представители министерства добавляют, что в августе — сентябре 2022 года британские инструкторы готовили украинских военнослужащих к управлению беспилотниками.