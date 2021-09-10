Названы главные достижения прошедшего саммита БРИКС

В четверг, 9 сентября, под председательством Индии состоялся саммит БРИКС. Лидеры России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР вместе обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности, что является одним из главных достижений завершившейся встречи. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

Отмечается, что ещё одним важным достижением считается расширение Нового банка развития (НБР) БРИКС до 76 важнейших инфраструктурных проектов, в которые вложено более $28 млрд. Три проекта реализуются в России с 2020 года на сумму $1,03 млрд.

Это развитие морских портов и обновление флота с целью наращивания объёмов перевалки, торговли и пассажироперевозок, строительство 500 километров платных автодорог, а также модернизация систем водоснабжения и водоочистки в различных городах России, — сказал вице-президент НБР Владимир Казбеков.

Также к достижениям саммита относится запуск Центра партнёрства БРИКС в области инноваций новой промышленной революции и Китайско-российского центра исследований цифровой экономики.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите БРИКС призвал укреплять формирующуюся многополярную систему в мире. Глава государства отметил, что она состоит из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния. Для укрепления многополярной системы страны должны выстраивать эффективное взаимодействие.

Участники встречи также обсудили ситуацию в Афганистане. Путин считает, что выход США и их союзников из Афганистана привёл к новому кризису. По его мнению, до сих пор неизвестно, как обстановка в этой стране повлияет на региональную и глобальную безопасность.