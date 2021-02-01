Названо вероятное «поле битвы» в войне между РФ и США

https://static.news.ru/photo/b2997bde-76ac-11e9-a64d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В случае военного обострения отношений между Россией и США точкой столкновения двух государств может стать Норвегия. Об этом заявил преподаватель Академии вооружённых сил этой страны, подполковник Турмуд Хейер.

По мнению Хейера, Норвегия всё активнее участвует в соперничестве двух сверхдержав и, соответственно, увеличивает опасность для самой себя.

Риск, что в случае конфликта или кризиса, если он выйдет из-под контроля, Норвегия станет полем битвы между США и Россией, тоже растёт, — приводит слова военного преподавателя NRK.

Подполковник отмечает, что Норвегия в последние годы взяла на себя роль стратегически важной территории в передовой защите США на Крайнем Севере. Это объясняется наиболее близким расположением страны к «ядерным силам России», которых Штаты в случае военного кризиса опасаются больше всего.

Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией, — заявил Турмуд Хейер.

Ранее стало известно, что на военной базе в Норвегии в ближайший месяц будут размещены четыре американских бомбардировщика B-1B Lancer. При этом официальные представители норвежских вооружённых сил никак данную информацию не прокомментировали.

Как сообщал NEWS.ru, российский МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения над Баренцевым морем самолёта-разведчика ВВС Норвегии. Инцидент произошёл 29 января. Иностранное воздушное судно сопроводили над акваторией Баренцева моря.