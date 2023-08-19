Названо новое возможное место встречи Путина и Эрдогана DW Türkçe: Путин и Эрдоган могут встретиться в России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в Москве, сообщает DW Türkçe (Deutsche Welle внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на источники. По их данным, президент Турции может посетить РФ незадолго до саммита Большой двадцатки, который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели.

По словам собеседника издания, российская и турецкая стороны уже контактируют по теме переговоров, которые могут состояться в России. При этом он отметил, что встреча Путина и Эрдогана может быть проведена и после саммита Большой двадцатки на случай, если не будет предпринято никаких конкретных решений по зерновой сделке.

Ранее источник в администрации турецкого лидера рассказал, что конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана пока нет. При этом Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники утверждал, что главы государств могут провести переговоры 31 августа.

Турецкая газета Milliyet писала, что Путин и Эрдоган встретятся уже «в ближайшие дни», однако дату и место пока еще обсуждают. Для турецкой стороны желательно, чтобы встреча состоялась в августе, отмечало издание. Телеканал A Haber сообщал, что встреча может состояться в последних числах августа или в начале сентября. Журналисты пула при администрации Эрдогана утверждают, что тот по-прежнему ожидает приезда Путина в Турцию, но если визит не состоится, то он может и сам отправиться в Россию на переговоры.