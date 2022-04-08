Названо число наёмников ВСУ, оставшихся на «Азовстали» в Мариуполе

Иностранные наёмники, выступающие на стороне Украины, остаются на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал пленный украинский солдат, видео с которым в Telegram разместил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Националист отметил, что не знает, из каких стран прибыли иностранцы, но их на заводе осталось 200–300 человек. Также он сообщил, что там остаются порядка 2 тысяч националистов.

Кадыров пояснил, что этот украинский солдат решил сдаться.

Он дал ценную информацию о численности, дислокациях и вооружении противника, — отметил глава Чечни.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров в очередной раз призвал подразделения ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, пока есть возможность связаться с российскими командирами. Об этом политик заявил после взятия пленных в Рубежном. На главу российской республики произвело угнетающее впечатление состояние украинских солдат.