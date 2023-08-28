Названа дата возможного визита Эрдогана в Россию Bloomberg: Путин и Эрдоган могут встретиться в России 8 сентября

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию 8 сентября, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, после этого он отправится на саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели.

Эрдоган, возможно, поедет в Россию 8 сентября, прежде чем отправиться в Индию для участия в саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели, — говорится в сообщении.

Позднее газета Daily Sabah со ссылкой на представителя правящей «Партии справедливости и развития» Омера Челика подтвердила, что турецкий лидер приедет в Россию на следующей неделе для переговоров с Путиным. Встреча, по данным Челика, пройдет в Сочи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана состоится в скором времени. По его словам, информация о точной дате встречи пока не публикуется, так как Кремль придерживается достигнутых с Турцией договоренностей. Однако он подчеркнул, что подготовка к мероприятию ведется плотно.

До этого он сообщил, что Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. По его словам, стороны проводят переговоры в разных форматах для решения данного вопроса. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что зерновая сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.