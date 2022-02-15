Названа сумма, которую принц Эндрю заплатил по делу об изнасиловании

Принц Эндрю, сын Елизаветы II, «откупился» от девушки Верджинии Вульф, обвинившей его в изнасиловании в доме Джеффри Эпштейна. Как пишет британский таблоид Daily Mail, такое задание младшему брату дал принц Чарльз, который потребовал закрыть это дело до юбилея королевы. По данным издания, речь идёт о сумме в 7,5 млн фунтов стерлингов (767,5 млн рублей).

Я уверен, что Чарльзу надоела эта ситуация. Чарльз сказал Эндрю, что ему нужно разобраться с этим как можно скорее, до начала празднования платинового юбилея королевы. Чарльз не хотел, чтобы это нависло над королевской семьей в этом году, — сообщил осведомлённый источник изданию.

Чтобы расплатиться с Верджинией, Эндрю скорее всего продаст своё швейцарское шале стоимостью в 18 млн футов стерлингов. Только после этого девушка сможет получить свою компенсацию. При этом принц так свою вину и не признал.

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