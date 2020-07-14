Названа причина смерти блогера на восьмом месяце беременности

https://static.news.ru/photo/b4d39e6a-c657-11ea-93d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nicoletheatv

Блогер Николь Теа умерла от обширного инфаркта, будучи на восьмом месяце беременности. К такому предварительному выводу пришли эксперты, окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Накануне смерти Николь жаловалась на затруднённое дыхание и боли в спине, однако списала всё это на беременность. Никто из родственников звезды и предположить не мог, что у совершенно здоровой 24-летней женщины могут быть проблемы с сердцем, пишет Daily Mail.

Будущая мама активно занималась танцами, редко жаловалась на здоровье, она ждала появления на свет сына. Родные звезды не готовы делиться подробностями трагедии и просят не беспокоить их в период траура.

Я не могу поверить, что потеряла свою старшую сестру, единственного человека, с которым я могла говорить на абсолютно все темы, — говорит сестра блогера Рэйчел.

Николь Теа прославилась, благодаря блогам на YouTube и Instagram. Она рассказывала о своей жизни, о макияже, делилась роликами танцев в стиле хип-хоп, вдохновляя поклонников на занятия хореографией. Её видео набирали миллионы просмотров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по словам матери блогера, нерождённый сын, которого назвали Рейн, также погиб.