Блогер умерла во время беременности

https://static.news.ru/photo/1706c760-c531-11ea-89af-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nicoletheatv

Популярный блогер из Великобритании Николь Теа скончалась в возрасте 24 лет во время беременности. Об этом в социальной сети сообщила мать девушки.

Теа была известна как YouTube-блогер, дизайнер аксессуаров и танцовщица. В последних видео она рассказывала о своей беременности. На момент смерти девушка была на восьмом месяце. По словам матери, нерождённый сын, которого назвали Рейн, также погиб. О причине смерти девушки не сообщается.

Мы, её семья, просим не беспокоить, так как наши сердца разбиты. Мы с трудом пытаемся справиться с произошедшим, — написала в Instagram мать блогера.

В комментарии также указано, что на канале ещё выйдут несколько новых видео, которые Теа сняла заранее. Мать и партнёр девушки, Глобал Бога, решили выпустить их, несмотря на смерть.

Николь Теа проживала в Лондоне и регулярно делала публикации в Instagram и видео на YouTube о беременности. Во многих из них принимал участие и её партнёр. В постах пара говорила о радости из-за предстоящих родов и желании воспитать ребенка.

Ранее NEWS.ru писал, что популярный блогер Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стало популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.