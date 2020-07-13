Европа

Блогер умерла во время беременности

20:29, 13 июля 2020
Фото: instagram.com/nicoletheatv

Популярный блогер из Великобритании Николь Теа скончалась в возрасте 24 лет во время беременности. Об этом в социальной сети сообщила мать девушки.

Теа была известна как YouTube-блогер, дизайнер аксессуаров и танцовщица. В последних видео она рассказывала о своей беременности. На момент смерти девушка была на восьмом месяце. По словам матери, нерождённый сын, которого назвали Рейн, также погиб. О причине смерти девушки не сообщается.

Мы, её семья, просим не беспокоить, так как наши сердца разбиты. Мы с трудом пытаемся справиться с произошедшим, — написала в Instagram мать блогера.

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To all Nicoleâs friends and supporters it is with great sadness that I have to inform you that Nicole and her son she and Boga named Reign sadly passed away on Saturday morning. Also Nicole pre-schedule a few YouTube videos and Boga has made the decision to allow them to be aired. As a family we ask that you give us privacy because our hearts are truly broken and we are struggling to cope with what has happened. Thank you her mum RIP My beautiful baby girl Nicnac and my grandson Reign, I will miss you for the rest of my life until we meet again in eternal heaven. Xxx

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В комментарии также указано, что на канале ещё выйдут несколько новых видео, которые Теа сняла заранее. Мать и партнёр девушки, Глобал Бога, решили выпустить их, несмотря на смерть.

Николь Теа проживала в Лондоне и регулярно делала публикации в Instagram и видео на YouTube о беременности. Во многих из них принимал участие и её партнёр. В постах пара говорила о радости из-за предстоящих родов и желании воспитать ребенка.

Ранее NEWS.ru писал, что популярный блогер Настя Тропицель 21 июня насмерть разбилась на мотоцикле на Бали. Информацию подтвердил отец девушки. Под последними её постами в социальной сети мужчина написал, что случилось горе и его дочь погибла. Позднее об этом рассказали мать и сестра блогера.

18-летняя Настя позиционировала себя как блогера, который вдохновляет делать то, что нельзя. Она стало популярна несколько лет назад, когда училась в школе. В 2013 году девушка начала снимать ролики для YouTube и рассказывать о путешествиях.

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