Старший советник президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative заявил, что в последние годы у Вашингтона стало очень много могущественных оппонентов, в пользу которых «смещается баланс сил» на политической арене. Эксперт добавил, что США «нажили» себе врагов в лице России и Китая, с которыми американцам не справиться.

Мы навязывали свою «доброжелательную гегемонию» остальному человечеству. Поступая таким образом, мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались, — написал Бьюкенен.

Он добавил, что американская гегемония оказалась под ударом во многих регионах мира. По его мнению, противников США объединяет желание убрать Вашингтон из своих территорий. Вашингтону придётся принять предложения России по гарантиям безопасности, а Грузия и Украина не станут частью НАТО, заключил Бьюкенен.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли и главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный обсудили по телефону обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Стороны обменялись оценками и предположениями о перспективах в этом вопросе.