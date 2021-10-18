Стало известно, опасны ли для России китайские гиперзвуковые ракеты

Испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, несущей ядерный заряд, ничем не грозит России. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. По его словам, такие испытания далеко не новость, но не факт, что они состоялись в августе и так уж опасны, как это преподнесли американские СМИ. Специалист назвал главную опасность гиперзвуковых ракет и что им может противопоставить Россия.

Мураховский отметил, что многие версии СМИ фантазийные, «гиперзвук» давно уже есть и у Китая, и у других ведущих держав. По словам эксперта, боевой блок межконтинентальной баллистической ракеты входит в атмосферу на скорости в несколько десятков тысяч километров. Просто нет понимания, что такое гиперзвуковое изделие.

Сейчас основной опасностью подобных ракет является не их скорость, а умение маневрировать при подходе к цели. В таком случае сбить их может быть «весьма проблематично». Россия, в свою очередь, способна успешно им противостоять.

У России и США есть противоракетные системы, которые могут работать по боевым блокам межконтинентальных баллистических ракет, если они не маневрирующие. Вот по маневрирующим боевым целям при подходе к объекту поражения работать весьма проблематично. В этом и состоит их «фишка», а вовсе не в скорости. Гиперзвуковая скорость достигнута давным-давно, а умение маневрировать является новым свойством гиперзвуковых вооружений. В России такие свойства реализованы в системах «Авангард» «Циркон», «Кинжал» и ещё в ряде других, которые на подходе, — отметил Мураховский.

Специалист напомнил, что гиперзвук — это та скорость, которая более чем в пять раз превышает скорость звука в данной среде. Он измеряется числом Махов — это был такой немецкий учёный Мах. Он вывел, что это число — безразмерное, не выражает никакой конкретной скорости, а является относительным по отношению к конкретной ситуации. Мураховский заключил, что СМИ в своих сообщениях просто не разбираются в данных нюансах.

Ранее МИД Китая опроверг информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом в августе этого года. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь, отметив, что это был космический аппарат и испытания прошли планово.

До этого сообщалось, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Американские СМИ отмечали, что Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох.