Назван способ прекратить поставки оружия на Украину Член президиума СВОП Лосев: прекратить поставки оружия на Украину можно экономически

Прекратить поставки оружия на Украину можно экономическими мерами против Запада, заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев «Царьграду». Именно там главный противник, считает эксперт, а просто перерезать железные дороги малоэффективно.

Основной противник — Соединённые Штаты, Запад. Пора отвечать на развязанную против нас тотальную экономическую войну такими же серьёзными мерами. Тогда и поставки прекратятся. Тогда мы и нашей армии поможем, — сказал Лосев.

Он добавил, что конфликт может затянуться на десятилетия, если Западная Украина останется под контролем Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки вооружений Киеву не делают Германию воюющей стороной в конфликте на Украине. Министр добавила, что Берлин поставил Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

В свою очередь немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5. Первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года.