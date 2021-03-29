Назван предполагаемый виновник инцидента в Суэцком канале

https://static.news.ru/photo/4447b510-90cc-11eb-b169-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Управление Суэцкого канала назвало косвенным виновником инцидента капитана контейнеровоза, заблокировавшего движение. Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что ответственность за судно всегда несёт его капитан. При этом он отметил, что версия о том, что причиной инцидента мог стать сильный ветер, не является полностью состоятельной.

Сильные ветра никогда не приводили к закрытию канала. Да, это могло быть тем фактором, что привёл к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан. Лоцман имеет консультативную функцию, а вот принятие окончательного решения остаётся за капитаном, — сказал Рабиа.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован 24 марта из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. В результате инцидента были заблокированы 369 судов, в том числе 25 нефтеналивных танкеров. Об этом писал NEWS.ru.