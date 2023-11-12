Назван главный недостаток проданной Финляндии системы ПРО «Праща Давида» Военэксперт Дандыкин: «Праща Давида» пропускает ракеты при массированной атаке

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противоракетная система «Праща Давида», которую Израиль вскоре передаст Финляндии, пропускает ракеты при массированных обстрелах, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что такие результаты израильская защита показала против атак ХАМАС в текущем конфликте на Ближнем Востоке.

Система ПРО «Праща Давида» комплексного действия, которую сейчас активно применяют против ракет ХАМАС. Это первый случай, когда Израиль передал такое оружие Финляндии, поэтому событие называют историческим. Хотя события на Ближнем Востоке показали, что эта система не идеальна, она пропускает ракеты при массовом пуске, — сказал Дандыкин.

Эксперт полагает, что Финляндия опасается нападения со стороны России. С этим он и связывает усиление военной мощи государства после вступления в НАТО и начала СВО на Украине.

Но всем здравомыслящим людям ясно, что этого не произойдет, если Финляндия сама решит не нападать. Однако, если и нападет, никакая «Праща Давида» ее не спасет. Я считаю, что у нас самая совершенная в мире противовоздушная оборона. Также мы изготавливаем совершенно новые высокоэффективные типы вооружения, — заявил военный эксперт.

Стоимость соглашения между Израилем и Финляндией оценивается в €317 млн. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием посла Финляндии Нины Нордстрем. В оборонном ведомстве еврейского государства назвали сделку историческим моментом.