НАТО создает план переброски войск США к границам России Telegraph: НАТО разрабатывает план переброски войск в случае войны с Россией

Фото: NATO

Страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски американских войск на случай прямого военного столкновения с Россией, пишет Telegraph,. По данным газеты, Альянс думает над тем, как быстро переместить солдат США и бронетехнику к границам РФ.

Издание пишет, что американские войска по всей видимости высадятся в одном из пяти заранее определенных портов, а уже далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям.

Telegraph отмечает, что американские военные могут высадиться также в Нидерландах, а оттуда по железнодорожным путям направятся в Германию и Польшу. Также руководство Блока может задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

Ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявлял, что президент России Владимир Путин не заинтересован в прямом военном конфликте с НАТО, который привел бы к ядерной войне. Он призвал политиков и журналистов не допускать «неточных высказываний» о «пороге мировой войны».

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО. Дипломат назвал высказывание перекладыванием с больной головы на здоровую. Говоря о возможном применении Киевом зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией, Грушко отметил, что Запад идет по пути эскалации.