НАТО начнет следить за Россией через Литву НАТО направит в Литву два самолета AWACS для наблюдения за деятельностью России

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

НАТО направит в Литву два самолета AWACS, говорится в распространенном заявлении Альянса. Они будут наблюдать за военной деятельностью России вблизи границ блока. Самолеты приступят к разведывательным полетам в ближайшие дни.

НАТО временно разместит самолеты наблюдения бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) в Шяуляе, Литва. Первый из двух самолетов прибудет в четверг (28 сентября 2023 года) и будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса, — говорится в заявлении.

По предварительной информации, миссия НАТО продлится несколько недель. В документе сообщается, что самолеты являются собственностью флота НАТО, базирующегося в Германии. Также в Литву прибудут 150 военнослужащих блока, которые займутся поддержкой воздушных судов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о планах НАТО создать сеть морских датчиков и дронов для контроля ситуации в районе критически важной подводной инфраструктуры. Наблюдение будет вестись в режиме реального времени. Соответствующее решение было принято после взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Новая концепция предусматривает следующий алгоритм действий: после обнаружения возможной угрозы на оптоволоконных подводных кабелях и газопроводах НАТО будет отправлять воздушные, надводные и подводные дроны для перехвата и сопровождения подозрительных целей.